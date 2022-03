La Polizia Locale dichiara guerra agli imbrattatori seriali

Graffitismo vandalico, l'imbrattamento compulsivo di muri e manufatti pubblici - o privati - con bombolette spray o simili su cassonetti, pensiline, pali, lampioni, muri e serrande, totem turistici; ogni superficie è buona per lasciare il proprio ‘tag’.

“Chi li considera semplici ragazzate non pensa ai danni e ai costi che ne derivano, oltre all'immagine degradata che restituiscono alla città”, commentano dalla Polizia locale di Trieste.

“Risalire ai responsabili non è facile: i vandali agiscono prevalentemente di notte quando le strade sono deserte; nascondono il volto con cappucci; se sono in gruppo, si sorvegliano a vicenda per scappare nel caso arrivino le forze dell'ordine. Il Nucleo Interventi Speciali, da anni investe parte delle sue energie su questo fronte, ottenendo ottimi risultati, soprattutto perché l'unico punto di partenza sono gli anonimi graffiti”, fanno sapere dalla Municipale.

L'attività dello scorso anno ha rivelato l'identità di 18 giovani graffitari dopo minuziose e complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica: l'atto si prefigura come reato d’imbrattamento e danneggiamento, punito dagli articoli 639 e 635 del Codice penale, ma coincide anche con severe violazioni amministrative del Regolamento di polizia urbana e quello per la Gestione dei rifiuti.

Di questi 18 - tutti maschi, tranne una ragazza - dieci erano minori tra i 14 e i 17 anni. L'ultimo della lista è stato forse il caso più impegnativo. La Polizia Locale ha raccolto un numero impressionante d’indizi a carico di un 19enne della provincia di Napoli, in visita a un parente la scorsa estate.

Il corposo fascicolo inviato alla Procura documenta ben 107 ‘tag’ scarabocchiati in tutta la città, da Melara ad Altura, passando profusamente per il centro. Una predilezione per i cassonetti, senza disdegnare lampioni, pensiline del bus o serrande di garage; e la lista non finisce qui.

Per identificarlo gli operatori hanno battuto tutte le strade possibili, social compresi (azioni come queste sono oggetto di pubblico vanto): in particolare, un video che lo collocava su un treno in partenza da Trieste, è stato determinante per risalire al nome del ragazzo, grazie alla collaborazione della Polfer e della Società ferroviaria.

Al procedimento penale si sono aggiunte 107 sanzioni per la violazione dei Regolamenti comunali; in tutti i casi è prevista la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.