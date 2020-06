La Polizia Locale investe una donna sulle strisce

Incidente questa mattina, intorno alle 11.30, a Udine, tra via Strassoldo e l'intersezione con via Pradamano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, una macchina della Polizia Locale del Comune di Pradamano ha investito una cittadina straniera di 38 anni che pare stesse attraversando sulle strisce pedonali.

La donna è rovinata sull'asfalto ed è rimasta ferita; è stata soccorsa dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores Palmanova. È stata trasportata in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni. Indagini della Radiomobile dei Carabinieri, comandata dal Luogotenente Andrea Riolo.