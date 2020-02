La Polizia non è più il nemico

A Manuela Serio, medico superiore della Polizia di Stato e dirigente dell’Ufficio sanitario della Questura di Udine, vengono ancora i brividi quando ricorda le immagini del video vincitore del concorso di Sapremo 2019.

“Una ragazza vestita di scuro - racconta - attraversa il corridoio di una scuola (l’istituto Zanon di Udine, vincitore dell’edizione Anno Zero) e mani dipinte di nero le toccano la testa e le spalle. In fondo al corridoio su un tavolo sono appoggiati due piatti, uno nero e uno tutto colorato. La ragazza deve sceglierne uno e lei prende quello colorato. Metafora che indica il cuore e la vita. Sta in questa scelta il successo del nostro progetto”.

Anche per Serio tutto è cominciato dopo la morte di Alice Bros, la studentessa trovata morta, il 3 ottobre 2018, nel bagno della stazione di Udine.

“L’ex questore di Udine Claudio Cracovia e l’industriale Gianpietro Benedetti – spiega il dirigente della Questura di Udine – volevano assolutamente aiutare i ragazzi, trovare un modo per coinvolgerli e far capire loro che potevano essere artefici del loro destino. Mi chiamarono per dare vita a un progetto e io subito contattai il Dipartimento delle dipendenze dell’Azienda sanitaria universitaria di Udine”.



Il primo anno è stato coinvolto soltanto il comune di Udine: 479 studenti di 26 classi, di dieci istituti superiori.“Abbiamo fatto una scommessa – continua Serio – e adesso possiamo dire di averla vinta. Quest’anno abbiamo allargato il progetto a tutta la provincia di Udine, coinvolgendo 17 scuole, 88 classi e 1.640 studenti. Abbiamo dato la possibilità di rispondere alla domanda chiave: cosa avete capito alla fine del percorso di Sapremo che prevede incontri di quattro ore, due sulla salute con gli specialisti del Dipartimento delle dipendenze e due dedicate alla legalità con la Polizia di Stato”.Non si tratta di lezioni teoriche tradizionali. “Sono piuttosto incontri interattivi, perché è cambiato il tipo di platea. I ragazzi non devono sentirsi giudicati, non ha più senso far cadere dall’alto spiegazioni e raccomandazioni. Devono poter fare domande su quello che gli interessa e noi dobbiamo essere preparati a rispondere a tutto. Inoltre, non devono vedere la Polizia come un nemico. Per questo cerchiamo di far capire loro che siamo sempre pronti ad ascoltarli, anche in Questura. E che chiedere aiuto non vuol dire denunciare un amico, ma aiutarlo. Abbiamo cominciato a instaurare un rapporto di fiducia e non sono mancati casi di ragazzi che sono venuti da noi dopo l’incontro a scuola. E’ importante che si aprano di più”.E’ cambiato anche il modo di comunicare.“Non si spiega più – dice il medico della Polizia – che effetto ha una droga. Questo li incuriosisce e potrebbe spingerli a provarla. E’ meglio spiegare che effetto ha sul cervello, spiegare che lo distrugge, e che cosa comporta fare abuso di sostanze e di alcol anche a livello legale. Per esempio, spiegar loro che se si è fermati con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite, viene confiscata la patente, anche per due anni”.