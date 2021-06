La Procura indaga sulla morte di Davide Trevisan

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo, senza indagati e senza titolo di reato, sulla morte di Davide Trevisan, il 35enne di San Vito al Tagliamento, che si è spento ieri, all’ospedale di Udine, mentre stava attendendo di fare una tac.

L’uomo era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale sanvitese, poco lontano dalla sua abitazione nella frazione di Gleris, dopo un incidente nel giardino di casa nella giornata di sabato; era caduto da una scala ed era stato portato al pronto soccorso di San Vito. Era cosciente, anche se all’inizio aveva perso i sensi e sanguinava dal naso e dall’orecchio.

Dalla struttura sanitaria pordenonese era stato trasportato all’ospedale di Udine per ulteriori approfondimenti per un sospetto trauma cranico. La Procura ha ricevuto una lettera dall’avvocato della famiglia del 35enne, nella quale è stata segnalata la vicenda. Nelle prossime ore, il sostituto procuratore Elisa Calligaris valuterà come procedere per fare luce sul caso.