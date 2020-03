La Protezione civile recupera un farmaco fondamentale

La Protezione civile di Pordenone, che in questi giorni è attiva per l’emergenza Coronavirus, si è messa a disposizione della comunità anche per un altro urgente scopo. Dare un prezioso aiuto all’Ospedale Santa Maria degli Angeli che necessitava urgentemente di un farmaco prodotto dai laboratori galenici dell'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Ma recuperare il medicinale con il consueto vettore era complicato per le restrizioni imposte dall’emergenza Covid nella zona di Bologna, interdetta dal 18 marzo.

Una difficoltà superata grazie all’intervento dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile che, subito dopo aver ricevuto l’autorizzazione, sono partiti immediatamente alla volta di Bologna per ritirare gli imballaggi contenenti adenosina, un farmaco le cui scorte erano in via di esaurimento nell’ospedale friulano. E così l’operazione è stata potata a termine con successo.

“Un sentito ringraziamento ai volontari che anche in quest’occasione hanno risposto presente alla richiesta di un supporto proveniente dalla comunità, dal nosocomio cittadino in questo caso” dichiara l’Assessore comunale con delega alla Protezione civile Emanuele Loperfido. “Una ricchezza, quella dei nostri volontari, che ci fanno affrontare con fiducia tutte le emergenze, compresa quella dei giorni nostri”.