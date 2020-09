Arresto cardiaco per una 59enne di Amaro, che è stata accolta d'urgenza in ospedale, a Tolmezzo, dopo essere stata punta da una vespa, intorno alle 10 di questa mattina. La donna si trovava in un locale pubblico di Amaro, quando l'insetto l'ha punta, causandole un arresto cardiaco. La donna ha manifestato subito i sintomi dello shock anafilattico. Tempestivo l'intervento dei sanitari che l'hanno soccorsa dopo l'allarme lanciato con una telefonata al 112.