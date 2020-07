La questione irrisolta dei concorsi nazionali

Vincono il concorso, arrivano in regione e poi ripartono. E andata così anche con i rinforzi arrivati un paio di anni orsono che, nella stragarande maggioranza dei casi, tra permessi di vario genere, applicazioni fuori regione e via dicendo, sono quasi spariti lasciando i nostri tribunali in bragfhe di tela. Se poi aggiungiamo che l’ultimo concorso ha coperto solo una parte dei posti vacanti e che l’età media degli impiegati è ormai molto alta (pensionamenti), allora si comprende perché si sia giunti a questo punto.

“In regione il 50% di posti è vacante - ci ha spiegato senza troppi giri di parole il presidente della Corte di appello, Oliviero Drigani -. La situazione è destinata a peggiorare a causa dei pensionamenti, nonostante i rinforzi arrivati grazie al concorso nazionale. La selezione del personale è un tema tanto delicato quanto legato a logiche politiche. Le vocazioni all’impiego pubblico si concentrano prevalentemente nel Centro Sud d’Italia. Per le più svariate ragioni chi arriva cerca di tornare a casa, senza tenere conto della legge 104, dei permessi sindacali e via dicendo, che di fatto limitano gli effetti dell’obbligo di restare per almeno cinque anni nella sede assegnata. Abbiamo tentato, come tribunali del Triveneto e trovando attenzione anche delle forze sindacali, di proporre concorsi regionalizzati per macro aree, in maniera tale da avvicinare il candidato alla sede di lavoro, ma ci sono da superare grossi problemi di compatibilità con la normativa costituzionale. Sarebbe tuttavia proprio questa la strada principe: creare un bacino di provenienza che consenta più facilmente la radicazione del dipendente”.

Quanto alle dotazioni la situazione è in chiaroscuro, ma per fortuna ha dato una mano la Regione Fvg: “Negli ultimi anni - spiega Drigani - ci hanno riempito di computer, ma eravamo senza scanner, oggi indispensabili. Per fortuna, grazie al protocollo siglato nel 2006 con la Regione Fvg (Giunta Illy) abbiamo ricevuto in rinforzo alcuni dipendenti regionali e pure attrezzature tecnologiche, tra le quali gli scanner. Alla Regione, indipendentemente da chi la guida, non possiamo fare altro che dire grazie perché c’è una cultura del servizio Giustizia che le rende merito”.