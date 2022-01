La scuola è ripartita, tra assenze e contagi Covid

Prima campanella dopo le vacanze natalizie in circa metà delle scuole del Fvg, tutte quelle che prevedono in orario anche la giornata del sabato.

Una ripresa che non è stata facile, come racconta la presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi, Teresa Tassan Viol, facendo il punto della situazione.

"I problemi che hanno reso più complicato il rientro sono le assenze del personale scolastico e un vero e proprio boom dei contagi nel periodo delle festività, specialmente tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fino a 150 in alcuni istituti che contano 1.500 allievi".

"I colleghi dirigenti - riferisce Tassan Viol - sono alle prese con un numero importante di contagi tra gli studenti, che, dunque, non hanno potuto rientrare a scuola. Un altro problema è rappresentato dalle numerose assenze di docenti, tra i sospesi per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale e quelli che si sono contagiati durante la pausa di fine anno. In alcune scuole le percentuali raggiungono il 10-15%. Questa situazione può compromettere la regolare erogazione del servizio e la copertura degli orari, e potrà comportare per alcuni dirigenti la difficile scelta di operare delle riduzioni".

Tra le altre criticità che interessano il sistema scolastico regionale, Tassan Viol sottolinea "la complessità dei rapporti tra istituti e Dipartimenti di prevenzione in materia di tracciamento e gestione delle quarantene, perché le strutture sanitarie, a seguito del sovraccarico di lavoro, non riescono a emettere le certificazioni richieste in tempi congrui".

"A scanso di equivoci - conclude la presidente Anp Fvg- va detto che la scuola può collaborare e fare tutto ciò che rientra nelle sue competenze, ma non può e non potrà mai farsi carico di decisioni di tipo sanitario".