La sua guida nervosa insospettisce i militari, trasportava cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Pordenone questa mattina hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio che hanno impegnato una ventina di militari delle Stazioni di Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento e Cordovado, oltre al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Intorno alle 8.30, una pattuglia ha controllato un 40enne che era alla guida della propria auto lungo le strade di Pordenone. Il suo stile di guida particolarmente nervoso ha richiamato l'attenzione: si è così scoperto che nascondeva nei pantaloni 50 grammi di cocaina mentre, sotto al tappetino, c'erano altre dosi di droga, già preparate e imbustate, pronte per essere vendute ai clienti. L'insospettabile operaio pordenonese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari.

I controlli, poi, hanno consentito di rintracciare e arrestare, nel comune di Prata, una 60enne rumena sulla quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca per estorsione; nel 2012, la donna aveva minacciato una sua connazionale facendosi consegnare soldi.

Denunciati anche un cittadino extracomunitario irregolare che, da giorni, si trovava nel territorio di Porcia e un colombiano, risultato positivo all'alcoltest in via Carducci mentre era in sella alla sua bici.

Complessivamente, sono stati controllati 139 mezzi e identificare 156 persone, elevando tre contravvenzioni al Codice della Strada.