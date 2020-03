La terra trema in Croazia. Questa mattina, alle 6.24, è stata registrata una scossa di 5.3 gradi nella zona di Zagabria, con epicento a 10 chilometri di profondità a Kasina, secondo i dati dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è stato chiaramente percepito in una vasta area dei Balcani, fino a Trieste e ad altre località della nostra regione, in particolare da chi vive ai piani alti.

E' poi seguita un'altra forte scossa di assestamento alle 7.01 di 4.9 gradi.

Si segnalano danni a edifici e auto. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Protezione civile Fvg, informa che la Regione è già in contatto con Angelo Borrelli e il Dipartimento nazionale di Protezione civile per eventuali necessità.

La scossa è stata registrata anche dalla rete sismometrica gestita dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs che monitora i terremoti del Nord-Est d'Italia e delle zone confinanti ed è stata avvertita anche in alcune zone del Friuli Venezia Giulia.