Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dai rilevatori dell'Ogs poco dopo la mezzanotte di ieri in Slovenia. Il sisma è arrivato quando erano le 00:24:18 a 7 chilometri a est di Knezak, non lontano dal confine con la Croazia. Non si segnalano danni a cose e persone. La scossa è stata avvertita anche a Trieste e Gorizia.