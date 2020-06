La terza battaglia del Tagliamento

S ta per riesplodere la battaglia sul Tagliamento, la terza, dopo che ha ripreso vigore la proposta di costruire una traversa a Pinzano. La soluzione l’aveva a suo tempo individuata il Laboratorio Tagliamento, istituito dalla Regione nel 2010, che aveva individuato uno sbarramento a luci regolabili zano con invaso da 18 milioni di mc. Le sue conclusioni per altro erano state subito contestate, rendendo evidenti divisioni non solo tra le associazioni ambientaliste, ma all’interno dei partiti stessi, a seconda dei territori. Come avviene per le acque del grande fiume che scompaiono nell’ampio letto ghiaioso durante i periodi di magra, il dibattito negli ultimi 5 anni si è inabissato, salvo qualche sporadico richiamo a darsi da fare, lanciato soprattutto dagli amministratori locali del basso corso in occasione delle piene.

In febbraio però è partito il primo colpo di cannone di quella che potrebbe diventare uno scon

tro durissimo. La IV Commissione consigliare ha convocato in audizione, su richiesta del suo vicepresidente Lorenzo Tosolini, il vice presidente della Giunta Riccardo Riccardi, che ha anche la delega alla Protezione civile, e l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro, oltre al direttore della direzione Ambiente Massimo Canali e ai vertici dell’Autorità di bacino delle Alpi orientali. In quella sede è stato ribadito che lo sbarramento a Pinzano (30 milioni di euro) andrà realizzato, mentre nella parte bassa del corso saranno completate le opere (39 milioni di spesa) di diaframmatura degli argini, ed elevazione del ponte stradale.

Su tale strada pare deciso a proseguire l’assessore Scoccimarro: “Non si può continuare a buttare la polvere sotto al tappeto e far finta di nulla, sperando che nel frattempo non si verifichi un nuovo evento alluvionale. I tempi di ritorno di disastri come quello del 1966 si stanno riducendo, a causa dei cambiamenti climatici. Lo dimostra ciò che è accaduto con la tempesta Vaia nel 2018, quando solo una serie di fattori favorevoli ha impedito che la portata del Tagliamento superasse il livello di guardia. Dobbiamo dunque affrontare la tematica della sicurezza sia a valle, con diaframmature degli argini e innalzamento dei ponti, sia a monte dove qualcosa in ogni caso andrà fatto per laminare l’ondata di piena. Bisognerà predisporre un contratto di fiume che riunisca tutti gli enti e le popolazioni interessate. Ora non possiamo che concentraci sulla proposta del Laboratorio Tagliamento che ha indicato proprio la traversa a paratie mobili di Pinzano come l’opera più adatta”.

Il percorso indicato da Scoccimarro appare però tutt’altro che scontato. I Comuni del medio corso non hanno alcuna voglia di discutere della nuova traversa a Pinzano, tanto che lo stesso ingegnere Canali, in sede di audizione aveva affermato che: “Per la realizzazione attraverso il Contratto di fiume era necessario l’accordo di tutti i 150 sindaci del bacino idrografico rappresentati dell’alto, medio e basso corso del Tagliamento. Alcuni sindaci hanno reso, al momento, impraticabile il prosieguo in quanto hanno posto come condizione la realizzazione di altre opere prima di questa”.

Il rischio di scottarsi politicamente è alto. Ne sanno qualcosa gli assessori regionali che in questi anni hanno tentato di procedere, dalla prima proposta della Commissione De Marchi per uno sbarramento da 23 metri di altezza a Pinzano negli Anni ’70, alle casse di espansione proposte negli Anni ’90. Comitati, associazioni ambientaliste e sindaci dei Comuni rivieraschi non faranno sconti. La salva di risposta al primo colpo è, a questo punto, solo questione di tempo.