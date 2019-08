La Tipo sbagliata per fare l'auto blu

Che fine hanno fatto le auto blu prese dalla Regione con contratto di leasing lo scorso anno e poi finite agli onori delle cronache in quanto rimaste parcheggiate e inutilizzate per lungo tempo?

Stando a quanto ci ha spiegato Pierpaolo Olla, direttore del Servizio logistica e servizi generali, appartenente alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, sono attualmente utilizzate dal personale regionale per motivi di servizio e sono tutt’altro che inutilizzate, anche se qualche vettura pare sia rimasta inutilizzata più tempo del dovuto.

Che ci sia stato qualche problema con le 14 vetture arrivate nel novembre 2018 è tuttavia assodato. Acquistate ricorrendo agli elenchi messi a disposizione dalla Consip (in pratica la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana costituita da una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze) le Fiat Tipo che avrebbero dovuto portare in giro i componenti della Giunta regionale si sarebbero rivelate ben presto inadatte. A lamentarsi non sarebbero per altro stati i soli assessori, ma pure gli autisti che macinano ogni santo giorno centinaia di chilometri e pare non gradissero il livello di dotazioni a dir poco scarno anche in termini di optional dedicati alla sicurezza. Insomma, quelle Fiat Tipo proprio non andavano bene. Le Volkswagen Passat utilizzate fino ad allora erano giudicate di gran lunga superiori o quanto meno più adatte allo scopo.

Il perché siano state scelte quelle auto, che costano in ogni caso circa 400 euro al mese, incluse le spese di assicurazione e manutenzione, ce lo ha spiegato sempre il dirigente regionale appositamente interpellato: tra l’avvio della procedura di acquisto e l’arrivo delle vetture sono trascorsi all’incirca sei o sette mesi. Ovvero, dato che il contratto di leasing per le Passat era in scadenza e non volendo correre il rischio di lasciare gli assessori privi di alcun mezzo, gli uffici si sono attivati per tempo, ma al momento di scegliere il modello di vettura era disponibile la sola Fiat Tipo. Non è rimasto dunque che fare buon viso a cattiva sorte e optare per questa soluzione tanpone.

Nel frattempo si è insediata la nuova Giunta che ha fornito agli uffici le indicazioni sul da farsi e i cui componenti continuano a spostarsi sulle auto di produzione tedesca il cui contratto di leasing è stato rinnovato fino al prossimo anno. Unica eccezione due nuovi arrivi, ovvero due Ford Mondeo ibride di colore bianco, assegnate al governatore Massimiliano Fedriga e all’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro. Il prossimo anno arriveranno quindi le nuove vetture, sperando naturalmente che non si ripeta quanto accaduto con le Fiat tipo.