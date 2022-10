La tormenta da mesi, sorpreso sotto casa della vittima

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Trieste – Comando di via dell'Istria, hanno colto sul fatto un 63enne di origine croata, denunciato per stalking da una donna triestina.

La vittima si era presentata nel pomeriggio in caserma per chiedere aiuto, a fronte di una situazione di persecuzioni che continuava da mesi ed era diventata ormai insopportabile, creandole un costante stato di ansia e paura.

La donna aveva ricevuto per un lungo periodo quotidiani messaggi e chiamate dal 63enne. L'atteggiamento assillante e possessivo dell'uomo l'aveva così costretta a chiudere qualsiasi tipo di relazione e a bloccare il suo numero sul cellulare.

Interrotte le comunicazioni, da qualche tempo la vittima riceveva molestie anonime al citofono, lettere non firmate e in alcuni casi aveva anche trovato del mastice nella serratura della sua abitazione.

I Carabinieri si sono subito attivati e la sera stessa della denuncia hanno trovato l'uomo sotto casa della donna. Anche in loro presenza ha continuato a tormentarla. Il 63enne, colto in flagranza, è stato quindi posto ai domiciliari come disposto dal Pm. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione con qualsiasi mezzo alla parte offesa.