La truffa del finto avvocato colpisce ancora

Una pensionata di Muzzana del Turgnano è stata raggirata. La donna ha sentito squillare il telefono e ha risposto. All'altro capo un uomo che si è qualificato come avvocato e che l'ha informata di un incidente che vedeva coinvolto il figlio. Le ha detto che era necessario versare immediatamente la somma di 5.000 euro, per evitare che finisse in prigione, poiché era ritenuto responsabile del sinistro. Un copione che si ripete ormai tristemente da diverso tempo. È la truffa del finto avvocato.

Popo doco, a casa della pensionata, si è presentato un uomo per ritirare il denaro e, la donna, spaventata, ha consegnato tutto l'oro e i soldi in contanti che aveva con sè. Solo in un secondo momento si è accorta di essere stata raggirata, quando è riuscita a parlare con il figlio (che non era rimasto coinvolto in alcun incidente e stava bene). Si tratta di una donna di più di 80 anni.

A quel punto ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Palazzolo dello Stella che indagano per identificare i responsabili. Spesso, infatti, in questi casi, ad agire sono due persone.