La videochat erotica si trasforma in un incubo

Un cittadino di Cremona si è rivolto alle forze dell'ordine per chiedere aiuto, dopo essere rimasto vittima di un’estorsione online. Come riferito dall'Ansa, una coppia friulana, marito e moglie, è stata denunciata per uno dei più pericolosi ricatti che può avvenire in rete: i due chiedevano soldi pur di non diffondere il video a luci rosse realizzato ai danni dell'ignaro lombardo.

"Sul mio account social mi è arrivata una richiesta di amicizia da una donna e l'ho accettata”, ha raccontato la vittima ai Carabinieri della Stazione di Robecco d'Oglio. “Dopo due giorni mi ha ricontattato e mi ha chiesto di installare una specifica app per entrare in contatto più facilmente. L'ho fatto e a quel punto ho ricevuto una videochiamata".

La donna era già in abbigliamento intimo e ha chiesto al cremonese di spogliarsi. "Ho iniziato a farlo - ha spiegato - ma quando mi ha domandato di rimanere completamente nudo mi sono insospettito e ho interrotto la videochiamata".

Ormai era tardi. Subito dopo gli sono arrivati numerosi messaggi di minaccia: "La videochiamata è stata registrata e se non vuoi che il video venga divulgato su internet mi devi pagare".

L'uomo ha accettato il ricatto e ha versato 300 euro su una carta postepay. La donna, però, ha preteso una foto del documento d'identità che riportava l'esecuzione della ricarica, riferendo che una volta ricevuta avrebbe cancellato il video, e usando quell'immagine e il solito video ha chiesto ancora soldi.

A quel punto la vittima ha presentato ha denuncia. Le indagini, condotte attraverso il numero di telefono con cui era stato contattato e il numero della carta postepay, hanno permesso di scoprire marito e moglie che adesso dovranno rispondere di estorsione.