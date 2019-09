Dopo i problemi registrati all'acqua nella scuola media di Basiliano, Cafc spiega in una nota che il Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale risulta del tutto estraneo. "Cafc - si legge - non ha ricevuto alcun tipo di lamentela né di richiesta di intervento. Evidentemente, visti i lavori di ristrutturazione in corso, si tratta di criticità legate alle tubature interne sulle quali Cafc non ha potere d'intervento e non ha alcuna responsabilità".