Ladri ancora in azione a Faedis e a Udine

Ladri in azione in un'abitazione di Faedis dove, in assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato una porta metallica sul retro, da cui si accede in casa tramite un'autorimessa. Una volta all'interno hanno frugato in tutte le stanze e sono riusciti a trovare monili in oro e denaro contante per circa 4.000 euro di valore.

Topi d'appartamento all'opera anche a Udine dove, durante un periodo di assenza per ferie, l'abitazione di una famiglia è rimasta temporaneamente incustodita. Al rientro la brutta sorpresa con la forzatura di una finestra, le stanze in disordine e la sottrazione di monili in oro e alcuni orologi di pregio.

In entrambi i casi indagano i Carabinieri.