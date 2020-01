Ladri in azione a Cervignano e a Pozzuolo

Ladri nel fine settimana in una bifamiliare di Cervignano del Friuli e anche a Pozzuolo del Friuli. Nel primo caso i topi d'appartamento sono penetrati in un alloggio mettendo a soqquadro le stanze e riuscendo a impossessarsi di monili in oro e di denaro in contanti. I danni sono in corso di quantificazione. Sempre a Cervignano i malviventi hanno agito anche in un'altra abitazione. Siamo nelle aree di via Biavi e via Duca D'Aosta.

I ladri hanno agito nel weekend anche a Pozzuolo del Friuli dove un'abitazione è stata messa letteralmente a soqquadro in assenza dei proprietari. La vittima del furto ha postato su Facebook le foto del danno: stanze completamente in disordine e tanta amarezza al rientro a casa.