Ladri in azione a Codroipo e Pradamano

Ladri in azione a Codroipo dove, in un'abitazione, i malviventi hanno spaccato il vetro di una finestra per riuscire a introdursi nelle stanze. Hanno frugato dappertutto, riuscendo a impossessarsi di monili in oro per diverse centinaia di euro. La sorpresa al rientro a casa della famiglia che ha dato subito l'allarme chiamando il 112. Sul posto i Carabinieri di Codroipo, per un primo sopralluogo.

Topo d'appartamento anche a Pradamano dove, sempre in assenza dei proprietari, nel pomeriggio di ieri, sono riusciti a penetrare nelle stanze dopo aver forzato una finestra al piano terra. Hanno rovistato ovunque ma pare non siano riusciti a trovare nulla. La brutta sorpresa, anche qui, al rientro; è scattata una chiamata al 112. Sul posto la Polizia di Stato della Questura di Udine.