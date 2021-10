Un prezioso monile in oro e gemme, del valore di oltre 10mila euro, è stato rubato in un'abitazione di Palazzolo dello Stella in un momento in cui in casa non c'era nessuno; sono stati sottratti anche dei contanti.

La brutta sorpresa al rientro della famiglia, che ha trovato la camera da letto messa a soqquadro. Non è rimasto altro da fare se non chiamare il 112. È successo in questi ultimi giorni.