Furto in una casa di Palazzolo dello Stella. I malviventi hanno atteso che i proprietari si allontanassero, per penetrare all'interno dell'abitazione.

Dopo aver forzato un infisso, hanno rubato monili in oro, denaro, contanti e preziosi per un danno di cinque/seimila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Palazzolo, per un primo sopralluogo, dopo l'allarme lanciato dal proprietario con una chiamata al 112.