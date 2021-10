Ladri in azione a Pradamano e a Gonars

Ladri in azione a Pradamano, in una ditta, dove i malviventi sono riusciti a penetrare dopo aver danneggiato la porta tagliafuoco; hanno messo a soqquadro gli uffici. Sono riusciti a rubare strumentazione elettronica e denaro contante per poi andarsene, senza lasciare traccia. Immediata la chiamata al 112, al rientro dei titolari. I danni sono in corso di quantificazione.

Furto anche a Gonars, in un'abitazione, dove, in assenza del proprietario, che si era allontanato per alcune commissioni, i ladri sono entrati attraverso la porta sul retro; hanno rovistato ovunque, riuscendo a rubare monili in oro e denaro contante, il cui danno è ancora in corso di quantificazione. La brutta sorpresa al rientro; è scattata, anche in questo caso, una chiamata al 112 per denunciare l'accaduto.