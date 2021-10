Ladri in azione a Ruda e San Daniele del Friuli

Ladri all'opera in un'abitazione di Ruda dove, da un capanno, sono stati sottratti attrezzi per il lavoro nelle campagne e in giardino e attrezzatura edile. La brutta sorpresa al rientro dai proprietari che hanno chiamato il 112.

Furti anche a San Daniele, in due case. In assenza delle famiglie, i malviventi sono penetrati nelle dimore e hanno rubato strumentazione tecnologica, monili in oro, denaro contante e alcuni preziosi custoditi all'interno di una cassaforte. Danni in corso di quantificazione.