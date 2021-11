Ladri in azione a Trivignano e a Cervignano

Tentativo di furto in un'abitazione di Trivignano Udinese dove i ladri sono penetrati dopo aver forzato un infisso e hanno cercato d'impossessarsi dei beni, senza però riuscirci, perché disturbati da l'allarme che è scattato immediatamente, mettendoli in fuga; è successo intorno alle 19 di ieri.

A Cervignano del Friuli, poi, una giovane che stava riposando sul divano, in soggiorno, ha udito dei rumori provenire dall'esterno. Erano i ladri che avevano sistemato una scala sul muro, per raggiungere la terrazzina al primo piano e penetrare nell'abitazione, in cerca di preziosi e soldi. Dopo essersi accorti che all'interno c'era qualcuno, hanno abbandonato la scala appoggiata sul muro e sono fuggiti. È successo ieri sera intorno alle 20.30 nella prima periferia di Cervignano. In entrambi i casi indagano i Carabinieri.