Ladri in azione, ad Aquileia rubati gioielli di famiglia

Raid ladresco nel fine settimana nella zona di Aquileia. I malviventi hanno colpito in diversi paesi, prendendo di mira le abitazioni lasciate temporaneamente incustodite dai proprietari. Furti sono stati denunciati a Terzo di Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina e Ruda.

Dopo aver forzato finestre o infissi, i ladri sono riusciti a impossessarsi di denaro in contanti e di monili in oro; si tratta spesso di preziosi di non grande valore economico, ma dall'importante significato affettivo. I casi sono stati denunciati ai militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova.