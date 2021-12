Ladri in azione ad Artegna e Tolmezzo

Raid dei ladri nel pomeriggio di ieri, a Tolmezzo e ad Artegna. Il primo colpo è stato messo a segno nella zona di Betania, nel capoluogo carnico, dove i malviventi si sono introdotti in un'abitazione attraverso la finestra di una camera da letto, in assenza dei proprietari. Quindi hanno frugato ovunque e sono riusciti a impossessarsi di denaro contante e monili in oro.

Altro furto, poi, nella zona di via Oberdan, sempre a Tolmezzo. Stesso modus operandi: i ladri sono entrati in casa dopo aver forzato un infisso sul retro e, dopo aver messo tutto a soqquadro, hannno rubato preziosi e denaro in contanti.

Ad Artegna, infine, il terzo colpo. A finire nel mirino un appartamento del centro all'interno una palazzina. Sono stati rubati soldi e un paio di pendenti in oro. A dare l'allarme, al rientro nelle loro abitazioni, dopo un pomeriggio di Santo Stefano passato da parenti e amici, sono stati i proprietari che hanno chiamato il 112.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.