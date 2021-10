Ladri in azione in due abitazioni di Fiumicello Villa Vicentina, ai danni di un pensionato cui sono stati sottratti soldi in contanti, e ai danni di una famiglia a cui sono stati sottratti, invece, monili in oro e bigiotteria.

Furto anche a Fagagna, in una villetta, dove sono stati rubati contanti e preziosi per diverse migliaia di euro.