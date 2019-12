Ladri in azione in cimitero

Nuova raffica di furti in cimitero. La segnalazione arriva dal piccolo camposanto di Grions di Sedegliano dove, da qualche tempo, è stato rubato il motorino del cancello automatico, rendendo quindi impossibile la sua chiusura. Tra sabato e domenica, poi, i ladri hanno sottratto alcuni addobbi natalizi, di scarso valore, che i parenti avevano lasciato sulle lapidi dei defunti.

L’episodio, purtroppo, non è nuovo: anche lo scorso anno, sempre in occasione delle feste di Natale, dal cimitero erano spariti le piante e gli oggetti posizionati su alcune tombe. Ma, a qualche giorno di distanza, erano misteriosamente riapparsi. Si spera, quindi, che anche questa volta chi ha sottratto fiori e suppellettili possa ripensarci e restituirli. Analoghi furti, nei giorni scorsi, si sono registrati anche a Flaibano e Coseano. Gesti che colpiscono, perché vissuti dai parenti come una profanazione del cimitero e una mancanza di rispetto per il ricordo dei propri cari.