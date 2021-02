Ladri in azione in un'azienda agricola

Agricoltore nel mirino dei ladri nella Bassa Friulana. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il titolare di una piccola azienda agricola si è rivolto ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova per denunciare il furto di una vettura che aveva posteggiato nel suo capannone.

Si è accorto che non c'era più quando è tornato a casa. Si tratta di un'utilitaria usata per lavoro, di non grande valore commerciale ma fondamentale per le sue attività in campagna.

Il furto è stato messo a segno a Porpetto. I ladri hanno rubato anche alcuni arnesi da lavoro, tra cui una smerigliatrice, una saldatrice e altri strumenti.