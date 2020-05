Ladri in azione in un supermercato di Lignano Sabbiadoro nella zona di Pineta nei giorni scorsi. I malviventi sono riusciti a entrare nel punto vendita che era chiuso da tempo, dopo aver forzato un accesso, impossessandosi di diversi macchinari per un valore indicativo di circa 9mila euro.

Non appena scoperto il furto, il responsabile ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Latisana e della Stazione di Lignano che adesso stanno indagando per identificare i responsabili.