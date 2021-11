Ladri in azione in via Varmo, passati al setaccio due appartamenti

Ladri in azione in una palazzina di via Varmo, a Udine, nella prima serata di ieri.

I malviventi, dopo aver forzato una porta finestra, hanno raggiunto il primo piano e sono entrati in un alloggio in assenza dei proprietari. Hanno frugato ovunque, ma non sono riusciti a trovare né preziosi né altri beni di valore.



A quel punto, attraverso la terrazzina, sono passati nell'alloggio attiguo e, anche qui, hanno forzato una porta finestra. In questo caso, dopo aver rovistato in tutte le stanze, sono riusciti a rubare una collana d'oro di ingente valore che era custodita in camera da letto.



L'allarme è stato dato al rientro negli appartamenti delle due famiglie, che hanno chiamato il 112. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine.