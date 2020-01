Ladri in azione nel chiosco della foghera di Pertegada

Tre persone sono state arrestate per rapina dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana. I tre miravano al registratore di cassa del chiosco della foghera di Pertegada, per impossessarsi dell'incasso. A finire in manette un uomo di 33 anni di San Michele al Tagliamento e due latisanesi di 33 e 42 anni. È successo intorno alle 3 di questa notte.

Mentre gli organizzatori stavano smontando le attrezzature, uno dei tre si è avvicinato alla cassa. È stato bloccato da uno dei volontari della festa. La reazione è stata violenta, con schiaffoni e spintoni. Poi i tre sono fuggiti in auto, ma sono stati subito identificati dai militari dell'Arma che li hanno tratti in arresto. Si attende adesso il rito per direttissima.