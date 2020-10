Ladri in azione nella notte in una villetta a Pozzuolo del Friuli

Ladri in azione nella notte di ieri in una villetta a schiera a Pozzuolo del Friuli. Approfittando dell'assenza temporanea dei proprietari di casa, che si erano assentati intorno alle 18, i topi di appartamento hanno forzato una porta finestra e si sono introdotti all'interno dell'alloggio. Hanno frugato in tutte le stanze, alla ricerca di beni di valore. Sono riusciti a trovare alcuni monili in oro e denaro in contante per circa 200 euro.

Quest'ultimo è l'ammontare del danno causato dai malviventi, cui si aggiunge la somma che sarà necessario sborsare per riparare la porta finestra forzata con arnesi da scasso. I ladri hanno eluso il sistema di allarme. Poi si sono dileguati.

La famiglia, al rientro, ha fatto la brutta sorpresa. È scattata immediatamente una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mortegliano, comandata dal Maresciallo Andrea Zomero (Compagnia di Latisana), per un primo sopralluogo. Adesso i militari dell'Arma indagano per identificare i responsabili.

Chiunque noti persone sospette o vetture sospette deve chiamare il 112, segnalando quello che sta succedendo. La sorveglianza di prossimità è importante per impedire ai malviventi di mettere a segno i loro colpi.