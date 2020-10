Ladri in azione nella notte, magro il bottino

Ieri mattina le Volanti della Questura di Trieste si sono recate in un negozio di protesi uditive in via dell’Istria e nella sede di un’associazione culturale e sportiva in via Venezian. Nella notte, ignoti si erano introdotti nei locali, forzando le porte d’accesso. Magro il bottino: nel primo caso hanno sottratto la cassa e il suo contenuto (76 euro), mentre nel secondo hanno 'prelevato' 50 euro dal cassetto di una scrivania della segreteria.

Ad accorgersi delle intrusioni rispettivamente una dipendente e la responsabile al momento di aprire le due attività. Sono in corso le indagini per risalire ai malviventi.