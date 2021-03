Ladri in azione tra Pasian di Prato e Povoletto

Furto a Pasian di Prato dove i malviventi hanno colpito nel Parco Beato Bertrando, nella frazione di Bonavilla. Una donna ha posteggiato la sua auto lasciando all'interno dell'abitacolo la borsetta, per andare a fare una corsa. Al suo rientro si è accorta che mancava. I ladri hanno rubato carte di credito, documenti e soldi in contanti, dopo aver forzato il finestrino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Udine dopo la chiamata della donna al 112.

Colpo in abitazione poi, sempre a Pasian di Prato, nella frazione di Passons. Nel tardo pomeriggio di ieri i proprietari sono rientrati a casa e hanno trovato la finestra della cucina aperta sul retro, forzata probabilmente con un piede di porco; mancavano denaro in contante e monili in oro per circa 2000 euro. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Campoformido. A dare l'allarme sono stati i proprietari, al rientro, intorno alle 22.

Furto anche a Povoletto, nella frazione di Ravosa, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di una casa e hanno tagliato la zanzariera della finestra della camera da letto. Una volta all'interno hanno rubato una borsetta contenente circa 200 euro, un telefonino cellulare, documenti personali e altri oggetti privati. La brutta sorpresa al rientro a casa dei proprietari che hanno chiamato il 112 denunciando l'accaduto.