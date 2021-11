Ladri in casa, colpo da 10mila euro a Sedegliano

Colpo da oltre 10.000 euro in un'abitazione di Sedegliano, in periferia, nella prima serata martedì. I malviventi hanno approfittato della momentanea assenza del proprietario; hanno spaccato il vetro di una finestra e sono entrati all'interno, frugando ovunque e riuscendo a impossessarsi di denaro contante e monili in oro d'ingente valore.

Sul posto sono intervenuti poi i carabinieri di Codroipo per un primo sopralluogo dopo la telefonata d'emergenza fatta dal proprietario al 112, al rientro in abitazione, dopo la brutta sorpresa.