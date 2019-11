Ladri in fuga tra i campi

I Carabinieri della Compagnia di Sacile, ieri sera, venerdì 29 novembre, sono intervenuti a Brugnera dove, nel tardo pomeriggio e nella serata, dopo aver forzato gli infissi in assenza dei proprietari, i ladri hanno messo a segno due furti e ne hanno tentati altri due. In un caso, dopo aver forzato una finestra, hanno rubato monili in oro per circa 2000 euro.

In un caso hanno approfittato delle chiavi dell'abitazione che sono state nascoste dal proprietario vicino alla porta d'ingresso e hanno aperto la porta; sono entrati e, rovistando ovunque, e sono riusciti a rubare 300 euro in contanti.

Intorno alle 20, sempre i ladri si sono introdotti in una casa dopo aver forzato una finestra al primo piano. Hanno causato danni per circa 3000 euro all'infisso ma non sono riusciti a rubare nulla. Se ne sono andati a mani vuote anche in un'altra abitazione dove hanno agito poco dopo le 20.20.

Qualcuno, però, li ha visti.

Due persone travisate con abiti scuri e cappucci, di probabile etnia albanese, sono state segnalate da un cittadino che li ha visti allontanarsi da una delle abitazioni prese di mira dai ladri. I Carabinieri, che presidiavano territorio hanno battuto per ore i campi circostanti per stanare i fuggitivi messi in fuga.

Agevolati dalla nebbia e dal buio, però, i malviventi si sono dileguati, forse a bordo di una Fiat 500 Abarth notata sfrecciare ad alta velocità in direzione Conegliano. L'intervento dei militari, però, ha sicuramente sventato un raid predatorio di più ampie proporzioni.