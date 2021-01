Ladri tagliano la criniera a un Pony dell'agriturismo Randis

Ha dell'incredibile quanto accaduto ad Arta Terme, all'agriturismo Randis, sabato sera. Ignoti si sono introdotti nell'area verde che circonda la struttura e si sono avvicinati al ranch dove sono custoditi alcuni pony. Avvicinate le bestiole, i malviventi hanno tagliato la criniera al docile Cappuccino.

A darne notizia i proprietari dell'agriturismo, sui social, che spiegano l'accaduto, con tanto di foto per documentare lo scempio.

“Sabato pomeriggio la lunga e vigorosa criniera di Cappuccino ha destato l’interesse forse di qualche collezionista - si legge nel post -. Non vogliamo pensare che sia stato fatto di proposito per svilire il pony, privandolo della fierezza della sua chioma donatagli dalla natura che non fa mai le cose a caso. Sarà perché sono i cavalli dei bambini e quindi li sentiamo un po bambini essi stessi, ma questo gesto compiuto di nascosto ci lascia un po'... sconcertati – concludono con amarezza i proprietari di Cappuccino -”.

