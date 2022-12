Ladro colto in flagranza grazie all'App di home banking

Rubò la borsetta dall'automobile in sosta: incastrato dall'app per l'home banking. E' stata proprio l'applicazione installata sul cellulare della vittima a permettere alla Polizia di acciuffarlo mentre prelevava il denaro. Oggi il gup di Udine Emanuele Lazzaro ha condannato con il rito abbreviato un 31enne di Basiliano, a un anno e due mesi di reclusione per furto e indebito utilizzo di carte di credito.

Tutto è successo il 6 novembre 2021. L'uomo, difeso dall'avvocato Nicoletta Menosso, ruppe il vetro di un'auto parcheggiata fuori dal cimitero di Udine e prese la borsetta di una signora di 80 anni, contenente del contante, due carte di credito e un bancomat.

La vittima, su suggerimento della Polizia, controllò con il cellulare il suo conto corrente e scoprì che poco prima qualcuno aveva effettuato un prelievo da un bancomat di Pasian di Prato. Gli agenti raggiunsero e arrestarono il 31enne mentre era ancora davanti al macchinario con 1.750 euro in mano, appena prelevati.

All'uomo non restò che confessare e far ritrovare la borsetta della signora.