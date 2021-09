Ladro seriale in azione a Trieste. Si tratta di un 29enne che al mattino ha rubato dei superalcolici, mentre nel pomeriggio ha sottratto degli spazzolini elettrici da un negozio dove il pomeriggio di qualche giorno prima aveva già commesso un furto.



Gli episodi risalgono a qualche giorno fa, quando la dipendente di un supermercato in piazza Goldoni ha avvisato la pattuglia del Nucleo Interventi Speciali che era stato appena commesso un furto nel negozio e che un suo collega si era lanciato all'inseguimento del ladro, lungo via Gallina.



Gli operatori si sono divisi: uno ha raggiunto il dipendente del supermercato e il ladro, mentre l'altro in macchina ne ha anticipato il percorso. L'azione si è conclusa in via Carducci, all'altezza di via Crispi, dove gli agenti sono riusciti a fermare la fuga di un 29enne che spontaneamente ha ammesso di aver sottratto quattro bottiglie di superalcolici del valore totale di 52 euro, riconsegnandole al dipendente del supermercato.



Dopo la nomina dell'avvocato per il reato di furto aggravato, la pattuglia si è congedata.Non pago di quanto accaduto al mattino, poche ore dopo, a San Giovanni, il giovane è tornato nuovamente in azione. Una sottufficiale della Polizia Locale fuori servizio stava concludendo i suoi acquisti in una drogheria quando ha sentito una discussione tra le corsie del negozio. Una commessa, tramite le telecamere a circuito chiuso, ha notato un uomo intento a sottrarre due spazzolini da denti elettrici, raggiungendolo per farsi restituire il maltolto. Il giovane, però, stavolta non ha ammesso alcuna colpa e anzi si è diretto verso l'uscita.La sottufficiale a quel punto gli si è parata davanti sbarrandogli la via di fuga e contemporaneamente ha chiesto una pattuglia in ausilio alla Sala operativa. Anche in questo caso il giovane – davanti agli uomini in divisa – ha ammesso le sue responsabilità restituendo gli oggetti sottratti. Il titolare della catena di drogherie ha consegnato agli agenti altre tracce video che immortalavano l'uomo mentre rubava della merce in un altro loro punto vendita del centro, qualche giorno prima.