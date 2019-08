Ladro trovato con le placchette anti taccheggio nello zaino

Ieri sera, a Trieste, la Squadra Volante ha indentificato quattro persone in via delle Zudecche. Si trattava di quattro cittadini kosovari. A carico di uno, F.I., nato nel 1999, è emerso un divieto di ritorno nel Comune di Trieste. Nel suo zaino, inoltre, sono state trovate numerose placche antitaccheggio danneggiate, alcuni capi di vestiario con il cartellino e quattro confezioni di profumo, materiale che il giovane non è stato in grado di giustificare il possesso. È stato denunciato per ricettazione, oltre che per la menzionata inottemperanza.