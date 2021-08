Lancia la droga in un cortile e cerca di scappare, arrestato

Ieri sera, verso le 20.45, il personale della Questura di Udine ha arrestato un cittadino pakistano. Mentre stavano perlustrando la zona dello stadio in occasione di Udinese-Juventus, gli agenti hanno notato una coppia che si stava dirigendo a piedi verso via Sondrio, attraverso un passaggio pedonale, e aveva manifestato un certo nervosismo alla loro vista.

Alla richiesta di esibire un documento l’uomo, sempre più agitato, ha fatto finta di non sentire e improvvisamente, con un gesto fulmineo, si è liberato di qualcosa, lanciandolo all’interno del giardino di un’abitazione, per poi darsi alla fuga. Rincorso da uno dei poliziotti è stato bloccato e, nonostante i calci e le gomitate, la pattuglia è riuscita ad ammanettarlo.

I poliziotti hanno poi recuperato cioè che aveva gettato, due involucri contenenti una ventina di grammi di hashish, confezionati per essere poi spacciati, forse alla stessa ragazza che lo accompagnava, una cittadina italiana che lo aveva contattato per acquistare lo stupefacente.

Condotto in Questura per la completa identificazione l’uomo, cittadino pakistano 40enne, irregolare sul territorio nazionale, gravato anche dal divieto di ritorno nell’ex provincia di Udine fino a ottobre nonché da diversi precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare lo Stato e del divieto di ritorno in Friuli.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Gip, sussistendo il pericolo di reiterazione del reato e valutate gravità della condotta e precedenti penali, ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.