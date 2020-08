Lancia sassi contro passanti e auto, denunciato

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose, lesioni personali e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino marocchino del 1991, che in via Sant’Anastasio, a Trieste, urlava e lanciava sassi contro i passanti e le auto di passaggio. Sul posto è intervenuto personale della Squadra Volante della Questura di Trieste che è riuscito a fermare l’uomo, che ha dichiarato di essere di nazionalità pakistana.



Accompagnato in Questura, è emerso che il ventinovenne era già destinatario di vari decreti espulsivi.