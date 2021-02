Lancia un etto di hashish sui binari, arrestato

Qualche sera fa gli operatori della Polizia Ferroviaria di Gorizia hanno fermato due cittadini afghani che, scesi dal treno Venezia-Trieste, si trovavano fuori dal comune residenza.

I due uomini, in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono stati invitati all’interno degli uffici Polfer per redigere l’autocertificazione per motivare lo spostamento. Durante queste operazioni, mentre uno dei due era impegnato a scrivere, l’altro, in attesa all’esterno dell’Ufficio, ha improvvisamente gettato un oggetto sul primo binario.

Il gesto non è sfuggito agli operatori che hanno recuperato il pacchetto. Si trattava di un “panetto” di stupefacente, probabilmente hashish. A quel punto l’uomo è stato sottoposto a una perquisizione che ha permesso agli Agenti di scoprire due cellulari, verosimilmente utilizzati per gestire l’attività criminale.

Valutata la situazione, anche l’altro straniero è stato perquisito. All’esito degli accertamenti, non escludendo che i due fossero complici, gli agenti hanno ritenuto che la sostanza – circa un etto – fosse detenuta ai fini di spaccio e hanno, pertanto, proceduto all’arresto del possessore e alla denuncia dell’altro, interessando del fatto la Procura della Repubblica di Gorizia.