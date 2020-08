Lanciato razzo di segnalazione dalla laguna nella notte

Un razzo di segnalazione è stato lanciato questa notte da un natante nella zona compresa tra le foci dell'Aussa Corno, nell'area antistante San Giorgio di Nogaro, e Porto Buso. Il lancio di un razzo sottointende la difficoltà in cui versa l'equipaggio di una imbarcazione.

Sono scattate subito le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia hanno perlustrato le acque con i loro mezzi, per diverse ore. Non è stata individuata alcuna barca in difficoltà.

Potrebbe essersi trattato di uno scherzo, e in questo caso i responsabili possono essere denunciati per procurato allarme, oppure il natante in difficoltà può essere stato assistito dall'equipaggio di un'altra imbarcazione che ha raccolto l'Sos.