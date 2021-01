Lanterna volante fuori controllo, danni in un'abitazione

Prima ha bruciato una tenda, poi le fiamme hanno investito un tavolo e le sedie poste sotto la copertura. Questo il bilancio dei danni subiti da un cittadino di Codroipo, a causa di una lanterna volante lanciata la notte di Capodanno e atterrata nel giardino della sua abitazione.

A denunciare quanto accaduto è stato il proprietario, che si è sfogato sulla pagina Facebook 'Sei di Codroipo se... ".

"Se vi state chiedendo dove sia finita la vostra bellissima lanterna cinese lanciata la notte di Capodanno, queste foto possono togliervi il dubbio di quanto siano pericolose e illegali queste cose. È atterrata direttamente sul mio tendone, dandogli fuoco e innescando un incendio. Se non era per il mio vicino, che mi ha svegliato alle 2.15 di notte, non so proprio come sarebbe finita.... Le fiamme erano arrivate fino al primo piano dove dormiva mia figlia di 9 anni. Insomma, va bene tutto, ma quando festeggiate la fine dell'anno, fatelo accendendo il cervello...".

Ricordiamo che l'utilizzo di lanterne, senza la preventiva licenza dell'autorità, può configurare il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.