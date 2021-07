Lascia il cane nel camper, sotto il sole, per tutto il pomeriggio

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Remanzacco hanno denunciato per l'ipotesi di maltrattamento di animale un 60enne di Pordenone. L'uomo aveva lasciato chiuso in un camper, per l'intero pomeriggio, il proprio cane maltese nel parcheggio del parco commerciale Terminal Nord, a Udine.

L'animale era senza acqua e in precarie condizioni igieniche, all'interno del mezzo posteggiato al sole. La povera bestiola è stata sequestrata e affidata per le cure del caso al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria. Il cane è stato reidratato e salvato.