Lascia il marito e torna in Germania con i figli, madre condannata

E’ tornata in Germania con i due figli lasciando il marito in Friuli: è stata condannata con l’abbreviato a un anno di reclusione, pena sospesa. Protagonista della vicenda giudiziaria una donna tedesca di 33 anni, sposata con un militare statunitense della base di Aviano, riconosciuta colpevole dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine.

I fatti risalgono all’agosto del 2020, quando la coppia viveva in un paese della Bassa in provincia di Udine. La donna era partita per raggiungere i propri genitori portando con sé i piccoli contro la volontà del marito. Per questo era stata accusata non solo di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, ma anche di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge.

Durante l’arringa, il difensore della donna, l’avvocato Paola Palma, aveva sostenuto che lei era andata via per sottrarsi ai maltrattamenti del marito e che comunque non si trattava di una fuga. La donna voleva prendersi una pausa di riflessione dal matrimonio e non ha impedito l’esercizio della responsabilità genitoriale al militare americano, che ha continuato ad avere un rapporto con i figli. Il legale valuterà se fare ricorso.