Lascia l'incasso nell'auto, rubati tutti i soldi

Ha chiuso il distributore di benzina che gestisce in via Cotonificio, a Udine, e ha lasciato l’incasso in una busta, nascosta all'interno dell'auto, poi posteggiata, incustodita.

Al rientro, nella tarda serata di ieri, si è accorta che i malviventi avevano forzato la portiera e avevano rubato i soldi, circa 2.500 euro. A quel punto ha chiamato il 112: sul posto sono intervenuti, per un sopralluogo, i Carabinieri della Stazione di Campoformido.

Indagano i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto a cui la donna, che vive nella Bassa friulana, si è rivolta per sporgere denuncia.